A Ragusa si è chiusa domenica 27 settembre la 51ª edizione della Fiera agroalimentare mediterranea, la tre giorni dedicata ad agricoltura e zootecnia nell’area espositiva di via Vincenzo Malfitano. Venerdì 25 e sabato 26 il maltempo ha ridotto l’afflusso e costretto a limitare alcune attività all’aperto. Domenica, invece, gli organizzatori parlano di una partecipazione record, che ha compensato le presenze perse nei primi due giorni.

Il numero dei visitatori non è stato reso noto. La mattina di domenica il ring principale ha ospitato la tradizionale premiazione dei migliori capi in esposizione. Per i bovini sono stati premiati esemplari di Pezzata Rossa, Charolaise e Limousine. Per gli equini i riconoscimenti sono andati alle categorie produzione ordinaria e razza americana. Premi anche agli allevatori che hanno portato i migliori esemplari di asino ragusano, razza autoctona legata da sempre alla zootecnia iblea.

A consegnare coppe e premi sono stati il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, la vicesegretaria generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Giovanna Licitra e i deputati regionali Giorgio Assenza e Nello Dipasquale. Con loro c’erano i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e degli sponsor.

Nei tre giorni il programma ha messo insieme esposizioni zootecniche, mostre specializzate, incontri tecnici sull’innovazione in agricoltura, stand di aziende del comparto, degustazioni e dimostrazioni pratiche. Secondo gli organizzatori, le aree più seguite sono state quelle sulle produzioni del territorio e sulle nuove tecnologie per il settore primario.

La manifestazione ha avuto il sostegno della Regione Siciliana, attraverso l’assessorato all’Agricoltura, e dell’Assemblea regionale siciliana. Hanno contribuito anche il Comune di Ragusa, il Libero consorzio comunale, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «Adelmo Mirri».

Gli organizzatori hanno già confermato la 52ª edizione, in programma il prossimo anno.