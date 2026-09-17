Vittoria si prepara a ricordare Teresa Di Giacomo a un anno dalla sua scomparsa. Una Santa Messa in sua memoria è in programma lunedì 21 settembre 2026 alle 18:30 nella Basilica di San Giovanni Battista.
Ad annunciarlo è Franco Assenza, marito di Teresa Di Giacomo, che ha voluto una Santa messa per ricordare l’amatissima moglie, morta a soli 51 anni. La data coincide con il primo anniversario della morte della moglie.
Nel messaggio di invito, Assenza ha lasciato un pensiero personale: «Non piangete la sua assenza; sentitela vicina e parlatele ancora».
La famiglia invita chiunque voglia unirsi alla preghiera a partecipare alla funzione di lunedì nella Basilica di San Giovanni Battista.