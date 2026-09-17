Un bambino di nove anni è morto, ieri, in un incidente stradale a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Nello schianto sono rimasti gravemente feriti anche la madre, un’insegnante 44enne originaria di Modica, e il fratellino di sei anni. Entrambi sono stati ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’auto della famiglia è uscita di strada dopo una curva e si è schiantata contro un albero, per una perdita di controllo del veicolo la cui causa è ancora da accertare.

La donna stava riportando a casa i due figli dopo una giornata trascorsa a Caravaggio, a bordo di una Mercedes GLA station wagon. I bambini viaggiavano sui sedili posteriori, entrambi assicurati ai rispettivi seggiolini secondo le norme di sicurezza. Dopo la curva l’auto ha deviato verso destra, è uscita dalla carreggiata, ha abbattuto un segnale stradale e si è schiantata contro un albero sul margine della strada. L’impatto ha lasciato madre e figli privi di conoscenza all’interno dell’abitacolo.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno assistito all’incidente e si sono fermati immediatamente, dando l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato i due feriti prima del trasporto in ospedale.

Dopo la stabilizzazione sul posto, un elicottero ha trasportato la 44enne e il figlio di sei anni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno disposto la prognosi riservata per entrambi. Per il bambino di nove anni, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il padre dei due bambini ha raggiunto il luogo dello schianto poco dopo l’incidente.

I rilievi dei carabinieri sono proseguiti per diverse ore sul luogo dell’incidente, nel tentativo di stabilire con precisione cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.