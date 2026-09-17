Ragusa ospita dal 25 al 27 settembre la 51ª edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea (Fam), in programma in via Vincenzo Malfitano. La sezione zootecnica della manifestazione presenta quest’anno un’esposizione di 200 capi tra bovini ed equini.
La sezione zootecnica è un punto d’incontro tra allevatori, tecnici e appassionati, con al centro le razze autoctone, i metodi di allevamento sostenibile e le innovazioni nel benessere animale. Il comparto sostiene da decenni l’economia agricola della provincia di Ragusa e ne definisce in parte l’identità produttiva.
La manifestazione è organizzata dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa. Sostengono l’iniziativa la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato regionale dell’Agricoltura, l’Assemblea regionale siciliana, il Comune di Ragusa, il Libero consorzio comunale, la Camera di commercio del Sud Est Sicilia, l’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Adelmo Mirri.
Le tre giornate della Fam comprendono, oltre all’esposizione degli animali, incontri tecnici e dimostrazioni pratiche aperti a operatori e visitatori.