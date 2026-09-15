Catania — L’aeroporto di Catania è stato riaperto il 15 settembre 2026, con il ripristino immediato dei voli in partenza e in arrivo, dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE. La società di gestione SAC ha disposto la riapertura dei settori C1 e B3 e degli spazi aerei sull’Etna.

Il ripristino riguarda sia le partenze sia gli arrivi. I passeggeri possono quindi tornare a utilizzare lo scalo, ma devono verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

La riapertura dei settori C1 e B3 è stata disposta contestualmente al nuovo livello di allerta vulcanica. Con il passaggio da RED a ORANGE, sono stati riaperti anche gli spazi aerei sull’Etna e l’aeroporto di Catania è tornato operativo con effetto immediato.