Comiso ha un nuovo plesso scolastico. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha inaugurato martedì mattina, 15 settembre, in via Roma, il nuovo edificio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”, realizzato per rispondere alla carenza di spazi dell’istituto e garantire un avvio regolare del nuovo anno scolastico.

La nuova struttura mette a disposizione dell’istituto dieci nuove aule, un ampliamento che consente di rispondere alle esigenze aumentate della popolazione scolastica e di ampliare l’offerta didattica e formativa del “Carducci”. L’opera è stata realizzata interamente dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’ente che ha competenza sull’edilizia scolastica superiore nel territorio ibleo.

«È un giorno importante per la Città di Comiso e per l’intero territorio ibleo» ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, durante la cerimonia di inaugurazione. «Investire nelle scuole significa investire nel futuro delle nostre comunità, offrendo agli studenti ambienti adeguati, sicuri e funzionali nei quali poter studiare, crescere e costruire il proprio percorso formativo».

Schembari ha ricordato che l’opera si inserisce in una continuità amministrativa avviata dalla precedente gestione commissariale Valenti-Rosso, a cui ha riconosciuto il lavoro svolto per porre le basi del progetto. «Oggi consegniamo alla comunità scolastica nuovi spazi che rappresentano un patrimonio per Comiso e per tutto il territorio», ha aggiunto.

La presidente ha anticipato che l’intervento proseguirà con un secondo corpo di fabbrica: un auditorium al piano terra e altre quattro aule al piano superiore. Il nuovo edificio, ha spiegato, si inserisce nel più ampio programma del Libero Consorzio per l’adeguamento dell’edilizia scolastica superiore del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione e al taglio del nastro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni provinciali e locali, insieme al personale dell’istituto e agli studenti del “Carducci”.