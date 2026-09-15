L’aeroporto di Catania-Fontanarossa resta chiuso al traffico aereo fino alle 22 di martedì 15 settembre a causa della cenere vulcanica emessa dall’Etna in atmosfera. Lo ha reso noto la SAC – Società Aeroporto Catania, gestore dello scalo, con una nota diffusa alle 12. La chiusura riguarda lo spazio aereo dei settori C1 e B3, a causa della direzione dei venti prevalenti in quota.
Si tratta della prosecuzione di una chiusura già disposta nelle ore precedenti. Lo stop riguarda sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. L’aggiornamento diffuso a mezzogiorno conferma lo stesso orario di cessazione, le 22 locali.
Chi ha un volo in programma da o per Catania deve verificare lo stato del collegamento con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. La SAC prevede di fornire nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.