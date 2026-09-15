Il Centro Giovanile di Musica di Vittoria ha aperto le iscrizioni ai corsi strumentali gratuiti per l’anno scolastico 2026/2027. I corsi si svolgono nella sede di via Giuseppe Diaz, negli spazi dell’ex FerroTel, e sono organizzati in vista della costituzione della Banda Musicale cittadina. Lo comunica il Comune di Vittoria.

Gli strumenti previsti sono flauto traverso, clarinetto, sax soprano, contralto, tenore e baritono, tromba, trombone e percussioni. Le lezioni sono affidate al maestro Alfonso Faseli e comprendono teoria musicale, solfeggio e pratica strumentale, in un percorso pensato per accompagnare gli allievi dai primi rudimenti fino alla musica d’insieme.

L’iniziativa punta ad avvicinare bambini e ragazzi alla musica bandistica fin dall’infanzia, attraverso un percorso che unisce apprendimento teorico e pratica strumentale in vista della futura attività della Banda.

Per iscriversi è possibile rivolgersi direttamente al Centro Giovanile di Musica, in via Giuseppe Diaz, oppure telefonare al numero 0932 514401. I corsi restano gratuiti.