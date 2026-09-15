Forte maltempo oggi in Sicilia. Il dipartimento della protezione Civile ha annunciato un’allerta meteo gialla per il rischio di rovesci e temporali. I fenomeni saranno da isolati a sparsi, con maggiore coinvolgimento dei settori centro-orientali e meridionali dell’Isola.

La fase più instabile è prevista dal pomeriggio, quando i fenomeni tenderanno a intensificarsi soprattutto nelle zone centro-orientali e meridionali. In provincia di Ragusa sono in corso forti temporali.

Le precipitazioni potranno avere carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e localmente moderati. Sulle restanti zone della Sicilia sono previste precipitazioni isolate, sempre a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.

Nel corso delle ore successive, invece, l’attività temporalesca dovrebbe aumentare soprattutto sulle aree centro-orientali e meridionali dell’Isola.