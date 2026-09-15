Incontro istituzione presso il Comune di Comiso, dove la Polizia di Stato è stata ricevuta dal sindaco che ha voluto il benvenuto istituzionale ai nuovi poliziotti assegnati al Commissariato di Polizia di Stato.
Gli agenti provenienti da altre sedi, a seguito dei recenti trasferimenti, andranno a potenziare l’organico dell’ufficio con un incremento di 5 unità.
L’arrivo dei nuovi poliziotti consentirà di intensificare le attività di controllo e prevenzione, garantendo una presenza ancora più capillare e costante delle forze dell’ordine su tutto il territorio casmeneo a tutela dei cittadini.