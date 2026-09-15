Comiso ha premiato oggi, martedì 15 settembre, gli studenti che hanno chiuso l’anno scolastico con il massimo dei voti. Il riconoscimento ha riguardato sia la scuola secondaria di primo grado sia quella di secondo grado. La cerimonia rientra nella Giornata del Merito, promossa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Comiso, guidato da Giusi Cubisino.

La novità di quest’edizione riguarda l’estensione del riconoscimento. Accanto al premio per il profitto scolastico, l’amministrazione ha premiato anche i ragazzi distintisi all’interno di associazioni e cooperative del territorio. Il criterio ha riguardato il modo di affrontare la vita quotidiana.

«Oltre al premio relativo al voto scolastico quest’anno abbiamo inserito una novità» ha spiegato l’assessore Giusi Cubisino. «Sono stati premiati anche quei ragazzi che, all’interno di alcune associazioni e cooperative che operano nel sociale, si sono distinti per il loro merito nei rapporti con gli altri […] per la pazienza, per il coraggio di affrontare le proprie difficoltà, per la collaborazione e la disponibilità, per la capacità di esserci aiutando gli altri».

«Sono state infatti presenti le associazioni che operano nel nostro territorio» ha aggiunto l’assessore, «quali Filotea, TalitaKum, la CTA Villa Margherita, Noi con Voi Insieme».

Alla premiazione ha preso parte anche il sindaco Maria Rita Schembari, insieme ai rappresentanti delle realtà associative coinvolte nel nuovo riconoscimento.

«Il merito non è soltanto un voto: è un percorso, una scelta, il coraggio di non arrendersi e di continuare a crescere» ha concluso Cubisino. «Io ci credo. Credo che insieme, a piccoli passi, possiamo davvero cambiare qualcosa».