Ragusa ospiterà dal 25 al 27 settembre 2026 la 51ª edizione della Fiera agroalimentare Mediterranea, in via prof. Vincenzo Malfitano, con un’area dedicata agli spettacoli equestri diretta da Maria Purità, responsabile dell’Asd Spettacoli Equestri Maria Purità. Il Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa organizza la manifestazione. Da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per imprese, allevatori e famiglie del comparto agricolo e zootecnico siciliano.

Il programma dell’area equestre segue orari precisi lungo le tre giornate. Venerdì 25 settembre alle 11 sono in programma le animazioni per l’inaugurazione della fiera. Sabato 26 settembre l’appuntamento è alle 10 con animazioni e presentazioni dei cavalli. Alle 19:30 va in scena il Gran Galà equestre, con l’esibizione della volteggiatrice Deborah Cicero e l’ospite d’onore il maestro Claudio Fonti.

Domenica 27 settembre la giornata si apre alle 10 con il Talent Fam. Alle 11 è in programma la presentazione dei carretti siciliani, alle 12 lo show dei cavalli americani. Il Gran Galà Equestre conclusivo chiude il programma dell’area alle 16.

L’Asd Spettacoli Equestri Maria Purità cura interamente l’area equestre e firma animazioni ed esibizioni per tutte e tre le giornate della manifestazione.

Maria Purità ha spiegato il senso della sezione che dirige. «Gli spettacoli equestri rappresentano la fusione tra tradizione e passione. Il cavallo è parte integrante della nostra storia rurale e della cultura siciliana. Con questi eventi vogliamo celebrare la bellezza, la forza e l’eleganza di un animale che da sempre accompagna il lavoro e la vita dell’uomo», ha dichiarato Maria Purità, curatrice del programma equestre della Fiera Mediterranea di Ragusa.

Gli organizzatori non hanno diffuso gli orari di apertura al pubblico dell’intera fiera né eventuali costi di ingresso. Il calendario dell’area equestre resta finora l’unico dettaglio reso noto ora per ora.