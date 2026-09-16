Scicli – Martina Donzella e Claudio Vindigni sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco di Scicli Mario Marino dopo aver conquistato il titolo italiano di Beach Bocce nella categoria Coppia Mista. La coppia di atleti ha vinto la finale nazionale a Carbonera, in provincia di Treviso, con un netto 12-0, portando a Scicli il titolo tricolore.

L’incontro in Comune si è svolto ieri. Donzella e Vindigni hanno ricevuto le congratulazioni dell’amministrazione comunale per il risultato ottenuto al termine della tappa conclusiva di un tour estivo che ha attraversato la penisola.

A fare da sfondo alla finale è stato l’Habitat Lago Le Bandie di Carbonera. Nella sfida decisiva della categoria Coppia Mista, i due atleti hanno chiuso la partita sul 12-0, conquistando il titolo nazionale.

«Riceverli nella casa comunale è stato un momento di profondo orgoglio», ha dichiarato il sindaco di Scicli Mario Marino, che ha voluto esprimere a nome dell’amministrazione e della comunità le congratulazioni a Donzella e Vindigni per il percorso compiuto.

Il sindaco ha quindi rivolto un ulteriore messaggio ai due campioni: «Ancora vive congratulazioni – conclude il sindaco di Scicli – ai nostri campioni d’Italia!».