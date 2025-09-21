Vittoria – Un profondo dolore ha colpito la comunità di Vittoria per la prematura scomparsa di Teresa Di Giacomo, morta oggi a soli 51 anni. La notizia, diffusa rapidamente sui social, ha generato una valanga di messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

Le testimonianze di amici e conoscenti la ricordano come una donna amata e stimata, e tanti i post a lei dedicati per esprimere affetto e vicinanza.

“Che la tua strada – scrive Vincenza – sia adesso finalmente libera da ogni dolore. Ciao Teresa”.

“Mi dispiace tantissimo – scrive Giovanni – per la grave perdita di Teresa bravissima persona che il signore l’accolga in Gloria R.I.P. Sentite condoglianze alla famiglia”.

“Le nostre risate, le zingarate, i tuoi dolci. Ricordi incancellabili. Buon viaggio – scrive Salvatore – Teresa ovunque tu sia diretta. Ti porterò x sempre nel cuore!”.

“Carissima Teresa Di Giacomo – scrive Antonella – riposa in pace veglia sui tuoi cari . Mi dispiace immensamente”.

I funerali si terranno martedì 23 settembre, alle ore 10:30, nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria.