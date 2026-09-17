A Pozzallo i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un uomo di 50 anni residente nel comune. I militari lo ritengono gravemente indiziato di maltrattamenti contro la compagna convivente e di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A far scattare l’intervento è stata una segnalazione al 112 per una lite in strada, nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Per primi sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, chiamati dalla centrale operativa dopo la segnalazione al 112. Giunti sul posto, avrebbero trovato l’uomo in un forte stato di agitazione, intento a minacciare di morte la compagna prima di aggredirla fisicamente.

I Carabinieri hanno cercato subito di allontanare l’uomo dalla donna, per poter procedere a un controllo più approfondito. Appena gli si sono avvicinati, l’uomo li avrebbe minacciati di morte e aggrediti fisicamente, costringendo la pattuglia a chiedere rinforzi alla centrale operativa.

All’arrivo di altri militari, l’uomo avrebbe tentato una nuova aggressione contro gli operanti. Solo l’uso dello spray al peperoncino in dotazione ha permesso di bloccarlo in sicurezza.

I Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno, lo hanno condotto nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oltre che di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le ipotesi di reato dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.