Oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 19, presso la Maison di via Carducci, la compagnia teatrale Godot di Ragusa presenterà, nel corso di una conferenza stampa, la 21^ edizione della rassegna Palchi Diversi. Edizione che peraltro coincide nel 2027 con il trentesimo anno di attività della Compagnia stessa. Stanchi ma soddisfatti i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso reduci dallo straordinario successo ottenuto nei mesi estivi con il cartellone di Palchi Diversi Estate al Castello di Donnafugata. Dove, sul “palco verticale” dell’iconica scalinata dello storico maniero, Bisegna e Bonaccorso hanno portato tre grandi autori e tre opere che rappresentano i vertici del teatro mondiale, ovvero Luigi Pirandello con “A birritta cu i ciancianeddi”, Anton Cechov con “Il gabbiano” e Oscar Wilde con “L’importanza di chiamarsi Ernesto”.

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare un’ottima partecipazione di pubblico, richiamando, ancora una volta, non solo gli appassionati del territorio ma anche numerosi turisti che hanno scelto di vivere una serata di grande teatro nella suggestiva cornice del Castello di Donnafugata. Un risultato che ha confermato il valore culturale di una rassegna che ha coniugato produzioni di qualità, grandi autori e la valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Sono sicuramente questi i presupposti, così come l’altrettanto altissima qualità delle opere presentate nelle scorse edizioni ‘invernali’, per fare crescere tra i numerosi ed affezionati spettatori di Godot la curiosità e l’attesa per i prossimi appuntamenti che verranno svelati mercoledì sera da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, attorniati da un nutrito gruppo di giovani e bravissimi attori. (daniele distefano)