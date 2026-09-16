Ragusa ospita nel fine settimana del 19 e 20 settembre l’evento «Due Ruote in Piazza», nell’ambito del progetto nazionale «Bici in Comune – Comuni in Bici, Comunità più smart», promosso dal Dipartimento per lo Sport insieme a Sport e Salute e ANCI. Piazza Libertà e il centro storico ospiteranno due giorni di gare giovanili, lezioni di ciclismo, una cicloturistica panoramica e attività sportive all’aperto aperte alla cittadinanza.

Il programma si apre sabato pomeriggio con la «3ª Gimkana Città di Ragusa», aperta a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni con qualsiasi tipo di bicicletta. Il raduno è alle 15:00, la partenza alle 16:00, con iscrizioni sul posto e premi per tutti i partecipanti. Sempre alle 16:00, in piazza Libertà, prende il via anche il Campionato Regionale di Società Strada Giovanissimi, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana. Gli atleti si ritrovano per le vie del centro storico e la gara parte alle 17:00. Le premiazioni si svolgono alle 19:00, con la presentazione delle società regionali qualificate al Campionato Italiano. Tra gli ospiti figurano i tecnici federali Mirko Celestino e Nadia De Negri.

Il weekend si inserisce nel calendario di appuntamenti del progetto «Bici in Comune». Nei mesi scorsi Ragusa ha già ospitato la ciclostorica «La Barocca», tappa nazionale del Giro d’Italia d’Epoca, e la seconda edizione di «Vigilando in Sicurezza», dedicata all’educazione stradale dei più giovani. A inizio luglio è toccato alla «Hyblea Randonnée», prima delle due tappe del percorso «Su e giù per gli altopiani iblei».

In contemporanea, sempre in piazza Libertà, si svolgono tre lezioni di Group Cycling curate dall’istruttore Maurizio Mezzasalma e dai suoi collaboratori, alle 16:00, alle 17:00 e alle 18:00. Per informazioni e iscrizioni è attivo il numero 0932 1913441.

Domenica mattina è in programma la cicloturistica «Sulle Strade di Montalbano», pensata per chi ama i percorsi panoramici e il turismo in bicicletta. Il pacco gara si ritira in piazza Libertà sabato dalle 16:00 in poi oppure domenica dalle 6:00 alle 7:00. La partenza è fissata per le 7:00, il rientro alle 13:00. Seguono la consegna di medaglie e attestati di partecipazione e un rinfresco finale. Per informazioni e iscrizioni: Paolo, 320 3068247, e Fabio, 338 3444991.

Dalle 11:00, ancora in piazza Libertà, spazio alle attività sportive libere all’aperto, con dimostrazioni di pickleball, badminton, fitness e altre discipline aperte a tutti. Il Comune di Ragusa organizza l’evento in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, Borghi Sportivi APS, la Scuola di Ciclismo Bike & Co. Ragusa e l’ASD Team Nuova Avir.

«Il progetto sta tracciando un percorso virtuoso nella nostra città», ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi. «La linea dedicata agli eventi precede le altre due, finanziate su interventi strutturali, valorizzazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili. Sta permettendo di vivere momenti speciali dedicati al cicloturismo, alla sicurezza stradale e alla mobilità nel nostro territorio.»

Digrandi ha annunciato che il calendario proseguirà a ottobre con altri due appuntamenti. L’11 ottobre è in programma il percorso cicloturistico a tema enogastronomico «Ole…amo le catene», preceduto da un evento dedicato all’uso sicuro della bicicletta rivolto a bambini e ragazzi. Il Comune renderà noti i dettagli dei due appuntamenti nelle prossime settimane.