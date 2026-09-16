Colacem, il gruppo cementiero con sede a Gubbio, in Umbria, compie sessant’anni mercoledì 16 settembre 2026. I fratelli Pasquale, Giovanni, Franco e Carlo Colaiacovo fondarono l’azienda lo stesso giorno del 1966. Da allora Colacem è diventata uno dei principali gruppi del settore cementiero in Italia, con attività anche sui mercati esteri. Per l’anniversario, la società ha annunciato un programma di iniziative che si protrarrà fino a settembre 2027.

Alla guida dell’azienda ci sono attualmente gli amministratori delegati Carlo e Ubaldo Colaiacovo. Nei mesi scorsi Colacem ha rinnovato la governance interna, ma non ha reso noti i dettagli del cambiamento.

«Sessant’anni sono un traguardo che appartiene a tutte le persone che hanno contribuito a costruire Colacem», hanno dichiarato Carlo e Ubaldo Colaiacovo. «Viviamo questo anniversario con orgoglio e con la consapevolezza che la storia di un’impresa si misura dai risultati raggiunti e dalla capacità di anticipare i tempi. Oggi disponiamo di nuove competenze, nuove tecnologie e nuovi strumenti per affrontare una fase di trasformazione profonda del nostro settore. Le sfide ambientali, energetiche e digitali richiedono visione, investimenti e innovazione. Le affrontiamo con la stessa determinazione che, dal 1966 a oggi, ha accompagnato ogni fase della crescita di Colacem».

Il programma per il sessantesimo anniversario prevede incontri, progetti culturali e momenti di approfondimento. Coinvolge dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni, scuole, università, associazioni e comunità locali. Le iniziative si concluderanno a settembre 2027, un anno dopo l’avvio delle celebrazioni.

Attraverso queste iniziative, spiega l’azienda, l’obiettivo è far conoscere più da vicino il contributo di Colacem allo sviluppo dei territori in cui opera. Il programma vuole raccontare anche il ruolo che l’azienda intende svolgere nei prossimi anni.

Per l’intera durata delle celebrazioni, il numero 60 affiancherà il marchio Colacem nella comunicazione dell’azienda: è l’elemento distintivo scelto per l’identità visiva dell’anniversario.