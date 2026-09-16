A Comiso è stata inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “Mazzini”, riconsegnata alla città in occasione dell’avvio dell’anno scolastico dopo un intervento di rifacimento e consolidamento strutturale. La struttura dispone ora di cinque aule, una mensa con servizi, un grande salone e spazi per il personale, con una capienza complessiva di 150 bambini.

Il progetto ha mantenuto le principali opere strutturali dell’edificio preesistente, intervenendo sulle fondazioni e sul miglioramento sismico. La necessità dei lavori era legata anche alle caratteristiche del terreno, argilloso, sul quale la scuola era stata costruita negli anni Settanta e dove erano stati rilevati cedimenti.

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha spiegato che gli interventi erano attesi da anni: «Gli interventi effettuati in questo edificio scolastico – spiega il sindaco – oltre che necessari, erano attesi da anni poiché, il terreno su cui negli anni ’70 era stata edificata la struttura, era argilloso e si delineavano già dei cedimenti come i nostri uffici avevano potuto verificare.»

Qualche anno prima dei lavori era stato richiesto anche un parere tecnico esterno, che aveva confermato la necessità di intervenire dalle fondamenta. Il progetto ha quindi previsto la demolizione pressoché totale dell’edificio, con la conservazione di fondazioni, pilastri, travi e solai di copertura.

Il nuovo edificio recupera superfici che in precedenza non erano utilizzate e amplia gli spazi disponibili. Sono state realizzate tre aule in più rispetto alla dotazione precedente, così da permettere di ospitare anche le sezioni della scuola dell’infanzia Sant’Antonio.

La struttura è stata dotata di riscaldamento e condizionamento VRF, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto fotovoltaico e sistema antincendio. Il dimensionamento complessivo consente di accogliere fino a 150 bambini.