Ragusa piange la scomparsa di Maria Rita Fazzi, 53 anni, morta oggi improvvisamente. La causa del decesso non è nota. I funerali si terranno mercoledì 16 settembre alle 16 nella Chiesa Parrocchiale di San Pio X.
La 53enne lascia il marito Massimo, i figli Martina e Alessandro, la madre Amalia e il fratello Fabrizio. La famiglia ha allestito la camera ardente nel Salone della Chiesa di San Pio X, dove familiari, amici e conoscenti possono raccogliersi accanto ai suoi cari.
La famiglia devolverà in beneficenza le offerte raccolte in memoria di Maria Rita Fazzi e ha comunicato di dispensare dalle visite nei giorni precedenti la cerimonia. Tanti i messaggi postati sui social che ricordano la 53enne con affetto.