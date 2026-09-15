Momenti di paura oggi a Ragusa. Un’auto ha preso fuoco lungo la Strada Provinciale 60, nel tratto in uscita dalla città in direzione di Santa Croce Camerina. Le fiamme sono divampate mentre il veicolo era in transito; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, che hanno spento l’incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il conducente avrebbe notato del fumo provenire dal cofano pochi istanti prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme. Alla vista del fumo è scattata la richiesta di soccorso, mentre l’incendio si propagava rapidamente lungo la carrozzeria, creando apprensione tra gli automobilisti in transito sulla provinciale.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli in transito o alla vegetazione ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’episodio. Gli agenti stanno verificando se le fiamme siano state provocate da un guasto improvviso al veicolo o da altre circostanze tecniche.

La circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e alla rimozione dell’auto danneggiata dalla carreggiata. (Foto Assenza)