Modica – Un fulmine oggi pomeriggio, durante il forte temporale che ha interessato la città, ha incendiato una palma nel quartiere Sorda. La scarica elettrica ha colpito direttamente la pianta, provocandone l’incendio, nei pressi della struttura sportiva Airone.

Prima dell’incendio è stato avvertito un forte boato. Subito dopo, la scarica ha raggiunto la palma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni necessarie.

Il maltempo di oggi era stato annunciato dalla Protezione Civile della Sicilia con un avviso di allerta meteo gialla in tutta la provincia di Ragusa.