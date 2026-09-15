Modica si prepara ad accogliere, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, la seconda edizione di Scacciapensieri, la manifestazione dedicata alla scaccia modicana organizzata dal Comune di Modica. Due giorni che intrecciano gastronomia, turismo e spettacolo tra piazza Matteotti, l’Auditorium Floridia e la Società Operaia di Mutuo Soccorso. L’iniziativa è finanziata con il bando regionale “Sicilia che piace”, misura dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il programma si snoda su tre luoghi diversi della città e mette insieme momenti molto diversi tra loro: un convegno sul turismo rurale, laboratori di degustazione abbinati ai vini del territorio e un cartellone serale con musica e spettacolo, oltre al Food Village che sarà il cuore della festa in piazza Matteotti.

Si comincia sabato 19 settembre alle 17.30 all’Auditorium Floridia con il convegno “Il turismo d’eccellenza negli agriturismi iblei”, dedicato al rapporto tra ospitalità rurale, qualità dell’offerta e promozione del territorio. Tra i relatori anche i rappresentanti di Iodah, piattaforma di data intelligence specializzata nel settore travel & tourism, che presenteranno un’analisi sul posizionamento degli agriturismi della Terra Barocca nel panorama nazionale.

Sempre sabato e domenica, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di corso Umberto I 157, sono in programma quattro laboratori di degustazione della scaccia modicana, due per giornata, alle 18 e alle 19.30. Il sommelier Giorgio Solarino curerà gli abbinamenti enologici, mettendo la scaccia a confronto con i vini del territorio. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati a 20 per appuntamento, con prenotazione obbligatoria sul sito www.scacciapensieri.online, dove è pubblicato anche il programma completo.

Dalle 18, sia sabato sia domenica, piazza Matteotti ospiterà il Food Village con le postazioni dedicate alla scaccia nei diversi gusti tradizionali. Il Food Village resterà aperto sabato 19 settembre fino alle 24 e domenica 20 settembre fino alle 23.

Sabato sera arriva in piazza l’artista Claudio Casisa, che animerà la serata con il suo repertorio comico. Dalle 21 si esibirà la Good Time Live Band con un repertorio di musica italiana e internazionale.

Domenica 20 settembre la Modica Street Band apre la giornata con un corteo musicale itinerante che parte dal Duomo di San Pietro e raggiunge piazza Matteotti. La serata si chiude con il dj set di Andrea Cunta.

L’amministrazione comunale ha spiegato che l’iniziativa punta a valorizzare una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica cittadina, costruendo attorno alla scaccia un appuntamento capace di parlare di Modica a residenti, turisti e visitatori in due giornate che toccano diversi luoghi della città.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Leandro Giurdanella: «La scaccia è un patrimonio della nostra tradizione e può diventare sempre più uno strumento di promozione del territorio. Con Scacciapensieri vogliamo continuare a creare occasioni di incontro tra chi produce, chi vive la città e chi arriva a Modica, legando la valorizzazione del prodotto a una riflessione più ampia sul turismo e sulle opportunità di sviluppo del territorio».

Per gli operatori che vogliono aderire alla manifestazione, la modulistica è disponibile sul sito www.scacciapensieri.online: la domanda va presentata entro le 12 di martedì 15 settembre 2026.