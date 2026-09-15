Ragusa, il Libero Consorzio Comunale garantisce da martedì 15 settembre, giorno di apertura delle scuole superiori in Sicilia, i servizi di assistenza specialistica, il trasporto dedicato e il supporto integrativo per gli studenti con disabilità degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia. Sono complessivamente 257 i ragazzi che quest’anno hanno diritto a questi servizi.

L’ente ha attivato le prestazioni in via immediata e provvisoria, ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 17, commi 8 e 9, del decreto legislativo 36 del 2023, il nuovo codice dei contratti pubblici. In pratica gli studenti non devono attendere la chiusura di tutti gli adempimenti amministrativi legati agli affidamenti: l’assistenza parte comunque dal primo giorno di lezione, senza interruzioni rispetto allo scorso anno scolastico.

Tra gli aventi diritto, 239 studenti hanno una disabilità psicofisica e riceveranno assistenza diretta nelle strutture scolastiche. Di questi, 110 utilizzeranno il trasporto urbano e 46 quello extraurbano organizzato dal Libero Consorzio, mentre 16 famiglie riceveranno un contributo economico per il trasporto effettuato in autonomia con mezzi propri.

Per la disabilità sensoriale il servizio segue 19 studenti, tra i quali sono stati indicati 13 casi di disabilità uditiva e 7 di disabilità visiva. Dove necessario è previsto anche un supporto pomeridiano a domicilio, in continuità con l’attività seguita al mattino a scuola.

A erogare i servizi sono gli organismi del Terzo settore accreditati presso il Libero Consorzio e scelti direttamente dalle famiglie: A.PRO.D.A. ETS, la Cooperativa Sociale Artemide, la Società Cooperativa Sociale La Cittadella, la Cooperativa Sociale Pallium e Medi Care.

«Abbiamo lavorato con tempestività e attenzione per fare in modo che gli studenti con disabilità e le loro famiglie possano affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico con la certezza di poter contare, fin dal primo giorno, sui servizi necessari. Garantire assistenza, autonomia, mobilità e inclusione significa tutelare concretamente il diritto allo studio e accompagnare ogni studente nel proprio percorso di crescita», ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Il sistema di accreditamento resta aperto durante tutto l’anno scolastico: le famiglie possono individuare autonomamente, tra gli organismi già accreditati presso l’ente, quello a cui affidare l’assistenza del proprio figlio.