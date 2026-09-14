Acate piange un’altra giovane vita stroncata da una grave malattia. Si tratta di Gianni Celeste morto a soli 48 anni, dipendente di un’azienda di Vittoria. Il 48enne lascia la moglie Silvana e le due figlie Beatrice ed Angelica. I funerali si svolgeranno mercoledì, alle 16, nella chiesa del Carmelo.

Tanti i messaggi postati sui social tra cui quello del senatore di Fdl, Salvo Sallemi. Ecco cosa scrive il senatore Sallemi sui social: “La notizia della scomparsa di Gianni Celeste mi addolora profondamente. Gianni era un nostro tesserato di Acate, ma soprattutto una persona che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, il suo affetto e il suo sostegno alla nostra comunità. Oggi perdiamo un amico e una presenza importante del nostro cammino. Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la nostra comunità politica alla famiglia e a tutti i suoi cari. Ciao Gianni. Grazie per esserci sempre stato. Ti porteremo con noi.