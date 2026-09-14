Despar Sicilia riparte con Scuolafacendo, il progetto nazionale che trasforma la spesa nei supermercati in aiuti concreti per le scuole. La nuova edizione prende il via lunedì 14 settembre nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti dell’isola e si chiude il 15 novembre 2026. Ogni istituto scolastico iscritto potrà ottenere materiali didattici, strumenti tecnologici e attrezzature grazie ai buoni raccolti dai clienti durante gli acquisti.

Il meccanismo è lineare: ogni 15 euro di spesa nei negozi aderenti vale un Buono Scuola, che il cliente può destinare all’istituto che preferisce. I buoni si consegnano direttamente alla scuola oppure si caricano online sul sito del progetto o tramite l’app dedicata, entro il 31 gennaio 2027.

Con i buoni raccolti, le scuole possono scegliere tra oltre 60 articoli di un catalogo dedicato. Ci sono materiali didattici, strumenti per l’inclusione, attrezzature per l’attività motoria e dotazioni tecnologiche. Le richieste dei premi vanno inoltrate gratuitamente entro il 7 febbraio 2027. Possono partecipare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, dei territori in cui è presente Despar. Per aderire, gli istituti devono registrarsi sul sito del progetto.

«Scuolafacendo rappresenta uno dei progetti con cui Despar traduce in azioni concrete la propria vicinanza alle comunità in cui opera. Per il quarto anno consecutivo portiamo questa iniziativa anche in Sicilia. Investire nella scuola significa investire nel futuro del territorio e nelle nuove generazioni», ha dichiarato Concetta Lo Magno di Despar Sicilia.

Accanto a Scuolafacendo torna anche il contest creativo «Diamoci una mossa!». L’iniziativa nasce in sinergia con Le Buone Abitudini, il progetto educativo gratuito di Despar. Nel 2026 il programma compie vent’anni di attività nelle scuole sui corretti stili di vita. Il tema di quest’anno chiede a bambini e ragazzi di raccontare, con racconti e disegni, il valore del movimento. Non solo sport, quindi, ma anche gioco, attività quotidiana, espressione personale e relazione con gli altri.

Possono partecipare al contest le scuole già iscritte a Scuolafacendo, che dovranno caricare gli elaborati delle classi entro il 15 novembre 2026. Ogni plesso che presenta almeno un elaborato valido nel rispetto del regolamento riceve 100 Buoni Scuola aggiuntivi. I dieci plessi vincitori ne ricevono invece 3.000 ciascuno, da sommare a quelli raccolti con la spesa.

Una giuria multidisciplinare selezionerà i dieci elaborati vincitori valutando originalità ed efficacia del messaggio educativo. Il regolamento completo del contest è pubblicato sul sito del progetto, nella sezione dedicata all’iniziativa.