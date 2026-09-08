Ragusa si prepara a una nuova stagione di appuntamenti culturali. Dopo la pausa estiva, l’associazione Nuova Acropoli riparte sabato 19 settembre con un programma che unisce conferenze sui grandi miti antichi, corsi di filosofia e, per la prima volta, un percorso dedicato ai geroglifici egizi.

Il primo incontro, alle 18:30, ha per titolo «Odissea: il viaggio interiore dell’eroe» ed è la prima tappa de “Il filo d’oro dei miti”, un ciclo di tre conferenze pensate per raccontare i grandi racconti del mondo antico. Le due tappe successive porteranno il pubblico dentro il mito di Eros e Psiche e quello di Iside e Osiride. Per questi due incontri non è stata ancora indicata una data.

Tra le proposte consolidate torna anche il Corso di Filosofia d’Oriente e d’Occidente, in programma ogni lunedì alle 18. Gli incontri settimanali alternano teoria e pratica e sono pensati per chiunque voglia applicare alla vita quotidiana i princìpi della filosofia classica, senza bisogno di conoscenze pregresse.

La novità di quest’anno è un corso base per imparare a leggere i geroglifici, aperto a chi si interessa di storia e archeologia egizia. Il percorso punta a far muovere i primi passi nella decifrazione dei testi antichi, partendo dai segni di base della scrittura egizia.

Il calendario prevede anche una Giornata di lettura, un momento collettivo in cui i partecipanti si ritrovano portando un libro a scelta, per leggere insieme in silenzio condiviso. Non è stata ancora fissata la data dell’iniziativa.

Per iscriversi o avere informazioni su sede e costi dei singoli appuntamenti, la segreteria di Nuova Acropoli Ragusa risponde in via Giosuè Carducci 66, all’indirizzo ragusa@nuovaacropoli.it o al numero 351 883 1515.