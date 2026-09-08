Pozzallo entra nel percorso di candidatura di Siracusa a Capitale Europea della Cultura 2033. Ad annunciare l’adesione della città marinara è il sindaco Roberto Ammatuna, dopo l’incontro operativo convocato a Palazzo Vermexio dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per avviare il percorso comune tra i comuni del sud-est siciliano e del Val di Noto.
La sfida, spiega Ammatuna, non si esaurisce nell’incontro di apertura: il dossier che dovrà convincere le istituzioni europee va consegnato entro il 2027, e nel frattempo i comuni coinvolti dovranno costruire una strategia comune capace di intercettare i fondi delle programmazioni europee.
«Un’iniziativa strategica che non riguarda soltanto la città aretusea, ma l’intero territorio del sud-est siciliano e del Val di Noto, unite da una storia, una cultura e una vocazione mediterranea comune», ha dichiarato Ammatuna.
«La città di Pozzallo accoglie questo invito a fare rete: la sfida che ci attende fino alla consegna del dossier nel 2027 va ben oltre una semplice competizione formale si tratta di costruire una visione strategica d’area vasta capace di intercettare le grandi programmazioni europee e valorizzare le identità dei singoli Comuni», ha aggiunto il sindaco.
«Riconnettere i territori del sud-est sotto una visione comune significa superare i vecchi confini campanilistici per presentarsi all’Europa come una terra unita, forte delle sue radici e proiettata al futuro», ha concluso Ammatuna.