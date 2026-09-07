Santa Croce Camerina, una dipendente del Comune è stata aggredita fisicamente durante il proprio turno di lavoro: si trovava a notificare atti e documenti per conto dell’ente. Sull’episodio è intervenuto il sindaco Peppe Dimartino, che ha espresso solidarietà alla lavoratrice a nome dell’amministrazione comunale.

Non sono state rese note le circostanze esatte dell’episodio né l’identità di chi lo ha compiuto. Nella sua dichiarazione, il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha condannato l’accaduto: «Condanniamo con fermezza un gesto di violenza e inciviltà nei confronti di una lavoratrice che, quotidianamente e con senso del dovere, svolge un servizio pubblico al servizio della comunità».

Il primo cittadino ha aggiunto che il Comune non si fermerà alla solidarietà formale. «Il Comune di Santa Croce Camerina sarà al fianco della propria dipendente e non esiterà ad attivare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per garantire la tutela dei lavoratori e, al contempo, salvaguardare l’immagine e l’autorevolezza dell’Ente» ha dichiarato Dimartino, ricordando che «il rispetto delle persone e delle istituzioni rappresenta un principio irrinunciabile».

«A Santa Croce Camerina non ci sarà spazio per atteggiamenti violenti o intimidatori», ha concluso il sindaco.