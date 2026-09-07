Modica torna ad ospitare, domenica 13 settembre, la terza edizione del Trofeo Lele Assenza, torneo giovanile di pallamano organizzato dall’Handball Club Modica. Le gare si disputeranno alla palestra «Io Gioco Legale» di via Emanuele Sulsenti dalle 9.30 alle 20.30, tra le formazioni giovanili di HC Modica, New Handball Mascalucia, TH Mascalucia e CUS Palermo, impegnate in incontri maschili e femminili. L’appuntamento porta il nome di Emanuele «Lele» Assenza, il modicano scomparso nel 2019 a 15 anni in un incidente stradale.

Il torneo non si esaurisce nella competizione. Fin dalla prima edizione, alla pallamano si affianca un percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità verso se stessi e gli altri, rivolto soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che si confrontano in campo. È il modo scelto dall’Handball Club Modica per trasformare un lutto in un messaggio capace di raggiungere le nuove generazioni, tenendo vivo il ricordo di Lele attraverso lo sport.

Il torneo sarà preceduto dalla conferenza stampa di presentazione, in programma venerdì 11 settembre alle 18 nella Sala Triberio di Corso Umberto I, a Modica, dove organizzatori e partner illustreranno il programma della manifestazione.

L’edizione 2026 arriva dopo una crescita costante: la seconda, nel 2025, aveva coinvolto 130 atleti e otto squadre, comprese due formazioni arrivate da Malta, una dimensione che aveva già proiettato il torneo modicano oltre i confini regionali.

Tra i partner istituzionali dell’edizione 2026 figura anche il CONI, che si aggiunge al percorso costruito negli anni dall’Handball Club Modica sul territorio, tra aggregazione giovanile ed educazione attraverso lo sport.

Le premiazioni chiuderanno la giornata alle 20.30, al termine di gare che si protrarranno per l’intera domenica alla palestra di via Emanuele Sulsenti.