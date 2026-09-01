Dopo tre anni intensi e ricchi di risultati, il Maggiore Giovanni Ronchi lascia il comando della Compagnia Carabinieri del capoluogo ibleo ove si era insediato nel settembre 2023 provenendo dal Piemonte.

L’Ufficiale ha guidato la Compagnia cittadina, da cui dipendono la componente operativa e radiomobile della sede, le Stazioni Carabinieri del capoluogo (Ragusa, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa) e quelle dei comuni di Santa Croce Camerina, Giarratana e Monterosso Almo, con grande professionalità e notevole impegno, animato da una costante attenzione alle esigenze della collettività locale, in un continuo sforzo volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Il suo operato è stato caratterizzato da un continuo dialogo con le Istituzioni del territorio e dall’ininterrotta presenza a fianco dei suoi collaboratori, coordinati sul campo in occasione di numerose ed importanti operazioni di servizio.

Per il Maggiore Ronchi ha inizio adesso una nuova prestigiosa tappa del suo percorso professionale, a Vicenza, nell’ambito dell’Istituto di Studi Professionali e di Polizia di Stabilità del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, centro di studi avanzati e punto di riferimento internazionale per la formazione avanzata delle forze di polizia specializzate nell’ambito delle operazioni di peacekeeping e stabilizzazione in contesti post-bellici e di crisi.