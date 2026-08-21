Vittoria piange la maestra di danza Nuccia Quattrocchi morta ieri, in seguito alle conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Comiso circa tre settimane prima. La donna era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania dopo aver riportato un grave trauma cranico e non aveva più ripreso conoscenza.

L’incidente era avvenuto in viale Mediterraneo, a Comiso, quando la moto su cui la donna viaggiava insieme al marito aveva improvvisamente preso fuoco. Nel rogo erano rimasti coinvolti entrambi: lei con il trauma cranico che si sarebbe poi rivelato fatale, lui con ustioni che non ne hanno messo in pericolo la vita.

Nuccia Quattrocchi era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico dopo il ricovero a Catania, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nelle settimane successive. Il marito, il maestro di ballo Giuseppe Licata, è rimasto accanto a lei fino all’ultimo.

I due gestivano insieme una scuola di ballo con sede a Vittoria, diventata negli anni un punto di riferimento per bambini, ragazzi e adulti avvicinatisi alla danza sportiva in città.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i vittoriesi. Sui social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, tra cui quello del comitato dei festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, patrona di Scoglitti, che ha espresso vicinanza alla famiglia.

Sergio Cassisi del Csen Comitato Provinciale di Ragusa, ha scritto un post sui social: « ci uniamo al dolore dell’amico Giuseppe Licata per la prematura scomparsa dell’amica e maestra Nuccia Quattrocchi». Nel messaggio Cassisi ha esteso il cordoglio a nome dei dirigenti del comitato e dei maestri del settore danza sportiva Csen.

Non sono ancora stati resi noti data, orario e luogo del rito funebre.