Pozzallo si prepara a un nuovo intervento contro l’erosione che da decenni consuma il tratto di costa a est della città. Il progetto esecutivo per la difesa del litorale è stato trasmesso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa al Comune l’11 luglio 2026, passaggio che apre la strada all’indizione della conferenza dei servizi prevista dall’articolo 14 della legge 241 del 1990. L’opera sarà finanziata con 951.090 euro di fondi Siru-Val di Noto, assegnati nell’ambito della misura 2.4.1/b.
Le strutture previste non emergeranno dall’acqua. Saranno realizzate sotto il livello del mare, disposte parallelamente alla linea di costa, con l’obiettivo dichiarato di avere un impatto visivo nullo sul paesaggio costiero. Nel tempo, secondo il progetto, diventeranno anche un substrato per l’insediamento delle comunità bentoniche, gli organismi che vivono sui fondali marini e che contribuiscono all’equilibrio dell’ecosistema costiero.
L’accordo tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Pozzallo per l’utilizzo dei fondi è stato sottoscritto il 28 aprile 2026. A oltre un mese dalla trasmissione del progetto, la data della conferenza dei servizi non è stata ancora resa nota, così come l’elenco degli enti che dovranno esprimersi prima dell’apertura del cantiere.
Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha commentato il nuovo finanziamento. «Un altro finanziamento a difesa della stupenda fascia est della costa pozzallese, soggetta negli ultimi decenni a fenomeni di erosione dovuta a molteplici cause», ha dichiarato.
La procedura scelta, la conferenza dei servizi, permette di raccogliere in un’unica sede il parere di tutti gli enti competenti, dalla Regione alla Capitaneria di porto, fino agli uffici tecnici comunali, così da accorciare i tempi che separano il progetto dal cantiere. Non è stata ancora indicata una data di avvio dei lavori.
Il finanziamento rientra nella Strategia integrata di sviluppo urbano (Siru) dell’area Val di Noto, lo strumento della programmazione regionale che destina risorse europee a un gruppo di comuni del Sud-Est della Sicilia per interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Non è stato indicato l’importo complessivo già erogato nell’ambito della stessa misura per altri interventi sul litorale pozzallese.