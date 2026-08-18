Santa Croce Camerina, martedì 18 agosto 2026, torna alla normalità sulla rete idrica della fascia costiera: l’acqua distribuita a Punta Secca, Caucana e Casuzze è nuovamente pienamente potabile. Sono infatti rientrati nei valori di norma tutti i parametri oggetto delle verifiche e cessano gli effetti dell’Ordinanza n. 14/2026, adottata in via precauzionale a tutela della salute.

Per residenti e villeggianti delle tre località cambia subito un aspetto concreto: vengono meno le limitazioni previste dal provvedimento e l’acqua della rete può tornare al consueto utilizzo potabile. Il ripristino è arrivato dopo verifiche e monitoraggi sulla rete, accompagnati da manovre tecniche.

Il sindaco Peppe Dimartino ha annunciato la conclusione della criticità e ha dichiarato: «L’acqua della rete idrica a Punta Secca, Caucana e Casuzze torna alla sua consueta e piena potabilità».

Il monitoraggio della situazione è stato seguito anche dall’ingegnere Renato Savarese, mentre Iblea Acque e i tecnici della società sono intervenuti sulla rete con controlli continui e manovre mirate fino al rientro dei parametri.

L’Ordinanza n. 14/2026, emanata come misura precauzionale, è quindi caducata e non produce più effetti. La cessazione riguarda la criticità temporanea che aveva interessato la fascia costiera del territorio di Santa Croce Camerina.