Un uomo di 48 anni è morto nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Vittoria dopo essere precipitato dal balcone di un’abitazione al secondo piano. L’uomo è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale Guzzardi, pochi minuti dopo la mezzanotte, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi.

Da chiarire le circostanze della caduta. Secondo le prime informazioni l’uomo aveva trascorso la giornata del Ferragosto in spiaggia insieme alla sua abituale comitiva di amici, prima di rientrare.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi e disposto il trasferimento d’urgenza verso il presidio ospedaliero di Vittoria, ma il 48enne non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze della caduta.

I carabinieri hanno scortato il mezzo di soccorso diretto all’ospedale e sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.