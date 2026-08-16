Scicli piange Natalino Manenti, morto a 78 anni nella serata di ieri, 15 agosto. La notizia della scomparsa del 78enne, storica figura della Camera del lavoro, si è diffusa oggi, 16 agosto, suscitando cordoglio nella comunità sciclitana, dove era conosciuto e stimato.

A ricordarlo sono soprattutto le persone che ne hanno conosciuto la disponibilità verso gli altri, oltre alla sua attività professionale, che lo aveva reso una figura nota in città.

La scomparsa di Manenti lascia un vuoto tra quanti lo hanno frequentato e conosciuto nel corso degli anni. Nelle ultime ore, sui social, sono comparsi numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio.