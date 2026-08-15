Marina di Ragusa, frazione costiera del comune di Ragusa, celebra sabato 15 agosto la Madonna di Portosalvo, patrona della comunità marinara. La parrocchia Maria Ss. di Portosalvo, guidata dal parroco don Riccardo Bocchieri, ha organizzato l’intera giornata di festa tra riti religiosi, musica e iniziative popolari che dal mattino accompagnano l’abitato fino a notte.

Il momento centrale arriva alle 17.00, quando il simulacro della Madonna viene imbarcato al porto turistico per la solenne processione a mare: la statua, scortata dal corpo bandistico, attraversa lo specchio d’acqua fino al Villaggio Santa Barbara, in località Punta di Mola, prima di proseguire via terra per le strade del paese.

La giornata si apre alle prime ore del mattino con le celebrazioni eucaristiche in chiesa, in programma dalle 7 alle 11, scandite dal suono delle campane e da colpi a cannone che segnano l’avvio dei festeggiamenti. Alle 10.00 arriva in paese il Corpo Bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi, che apre il tradizionale risveglio musicale per le vie di Marina di Ragusa.

Alle 11.00 lo specchio d’acqua davanti a Piazza Torre ospita il “Gioco del Legno a Mare”, sfida popolare legata alle antiche usanze dei pescatori del posto, che ogni anno richiama residenti e turisti sul lungomare.

Dopo l’imbarco delle 17.00 e il passaggio a Punta di Mola, la processione prosegue per le vie del paese toccando i luoghi simbolo della comunità marinara. In parallelo si celebrano messe nelle chiese e comunità del territorio, tra cui San Francesco Saverio al Villaggio Gesuiti, il giardino delle Suore e la Rsa di via Rimembranza. Il simulacro rientra in chiesa alle 22.30, accolto da canti e preghiere.

Don Riccardo Bocchieri, parroco di Maria Ss. di Portosalvo, ha invitato la comunità a vivere la giornata come un’occasione di incontro con la fede. «Maria di Portosalvo è il segno di una fede che accompagna il nostro cammino, che ci protegge e ci richiama alla speranza. In questo tempo di incertezze, il suo sguardo materno ci ricorda che la vera forza nasce dalla preghiera e dalla solidarietà», ha detto il sacerdote.

I festeggiamenti si chiudono alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico al porto turistico