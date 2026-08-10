Un automobilista è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo uno scontro tra due vetture avvenuto sulla Strada Provinciale 15, nel territorio di Vittoria. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono dovuti intervenire per estrarre il conducente della Fiat Punto dalle lamiere, prima che il personale del 118 lo trasportasse in ospedale.
L’altra vettura coinvolta nello scontro era un’Audi A5. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.
La squadra operativa del distaccamento di Vittoria ha effettuato le operazioni di divincolamento, che hanno richiesto l’utilizzo delle attrezzature da taglio in dotazione ai vigili del fuoco.