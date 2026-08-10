Una Fiat Panda con a bordo una donna di 31 anni e i suoi tre figli minori si è cappottata nella notte di domenica sulla strada provinciale tra Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Ragusa, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e i carabinieri, ai quali spetta la ricostruzione della dinamica. Nessuno dei quattro occupanti risulta in pericolo di vita: tutti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

La 31enne era alla guida quando la Panda ha perso il controllo e si è ribaltata. Le cause dell’uscita di strada sono ancora al vaglio dei militari dell’Arma, che hanno eseguito i rilievi nella notte. L’auto è stata recuperata da un carro attrezzi.