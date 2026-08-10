Sette persone coinvolte e cinque trasportate in ospedale: è il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 agosto 2026, poco dopo l’una, sulla Strada Provinciale 63 nei pressi del Donnalucata Resort.

A scontrarsi una Toyota Yaris e una Fiat Bravo. Nella Yaris viaggiavano quattro persone, tre nella Bravo: in cinque sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa per traumi di varia entità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra operativa del Comando, oltre alla Polizia di Stato e ai Carabinieri per i rilievi del caso. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.

Le condizioni dei cinque feriti non sono state rese note nell’immediatezza dell’intervento.