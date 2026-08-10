L’Atrio Comunale di Modica ha ospitato domenica sera il concerto “Note Cadenti”, appuntamento estivo della Civica Filarmonica cittadina organizzato in collaborazione con AVIS Modica e con il patrocinio del Comune. Una quarantina di musicisti diretti dal maestro Sergio Battaglia ha animato la piazza con un repertorio interamente dedicato all’America Latina, dal mambo cubano al Latin Pop, davanti a un pubblico che ha riempito lo spazio fino all’ultima nota.

A rendere la serata più di un semplice concerto è stato il filo esplicito tra musica e donazione del sangue. «In occasione dell’estate cerchiamo sempre di organizzare una serata che allieti la cittadinanza — ha spiegato il presidente di AVIS Modica, Luca Hanna — un momento di festa che vogliamo diventi anche un’occasione in più per avvicinarsi al gesto della donazione».

La presentazione è stata affidata a Letizia Frasca. Il programma ha attraversato mambo cubano, ritmi messicani, melodie caraibiche e pop latino contemporaneo, con fiati e percussioni che hanno tenuto in piedi — letteralmente — grandi e bambini per tutta la durata dello spettacolo.

In platea erano presenti il sindaco Maria Monisteri, il presidente regionale AVIS Salvatore Calafiore, il presidente provinciale AVIS Salvatore Poidomani e il presidente della Civica Filarmonica Juan Francisco Baglieri. La prima cittadina ha colto l’occasione per ricordare un nome legato alla storia della banda: «Un ringraziamento speciale va al signor Michele Palermo, fondatore della banda, una presenza quotidiana preziosa per me e per tutta la città».

Baglieri ha ringraziato AVIS, l’amministrazione comunale, il direttore Battaglia e il maestro Federico Torrisi. «Abbiamo lavorato tutti con grande impegno — ha aggiunto — per offrirvi una bella serata, all’insegna del divertimento e della spensieratezza».