Quattro uomini tra i 24 e i 39 anni, residenti a Comiso e Vittoria, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata e lesioni nei confronti di un ragazzo di 22 anni, picchiato e derubato dei suoi telefoni cellulari. Le indagini hanno portato al recupero della refurtiva e al sequestro di un tirapugni, un coltellino e un taser.

L’operazione ha coinvolto la Squadra Mobile della Questura di Ragusa, i Commissariati di Comiso e Vittoria e la Compagnia Carabinieri di Vittoria. A rendere decisive le indagini, secondo gli investigatori, è stata la conoscenza capillare del territorio da parte degli agenti, che ha permesso di identificare i presunti responsabili in tempi rapidi dopo l’aggressione.

La vittima era stata raggiunta da calci e pugni prima che i quattro le portassero via i cellulari. Durante le perquisizioni personali e domiciliari scattate a carico dei sospettati, i telefoni sono stati ritrovati. Sequestrati anche le armi improprie: un tirapugni, un coltellino e un taser.

I quattro arrestati, tutti con precedenti penali, sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Ragusa, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.