Sampieri finisce su Sky Tg24 come una delle spiagge più belle d’Italia. Il sindaco di Scicli Mario Marino è stato ospite della trasmissione Timeline ieri pomeriggio, collegato in diretta dalla Casa Gialla sul molo di sampierese, per parlare delle potenzialità dell’economia blu legata al mare.
Il tema aveva una ragione precisa: Sampieri è sold out a Ferragosto. Il conduttore ha approfittato del collegamento per invitare i telespettatori a considerare settembre come alternativa — mese in cui, ha spiegato Marino, la spiaggia resta tra le più apprezzate d’Italia con mare e servizi ancora pienamente attivi.
Durante la diretta sono state trasmesse le immagini dei nidi di tartaruga caretta caretta individuati quest’anno lungo il lido di Sampieri, fornite dai volontari della sezione locale del WWF. La presenza dei nidi — documentata anche nelle stagioni precedenti — conferma come il tratto di costa sciclitano sia diventato uno dei punti di schiusa più monitorati della Sicilia meridionale.
«In settembre tutti a Sampieri», ha detto il sindaco Marino in diretta nazionale, sintetizzando in una frase l’invito rivolto ai turisti che non hanno trovato disponibilità nel periodo di punta.