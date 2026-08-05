La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per la giornata di giovedì 6 agosto su tutta la Sicilia, con rischio di rovesci e temporali a carattere pomeridiano nelle zone interne. I quantitativi di pioggia attesi sono generalmente deboli, con punte localmente moderate, ma non si escludono episodi più intensi — inclusi nubifragi localizzati e forti raffiche di vento nelle aree collinari e montuose.

L’instabilità potrebbe sconfinare in modo sparso fino ad alcune fasce costiere: le zone più esposte sono la costa settentrionale, quella ionica e il trapanese. Si tratta di fenomeni rapidi e concentrati, non di una perturbazione generalizzata.

A governare la situazione rimane l’anticiclone subtropicale, che garantisce condizioni stabili lungo le coste e mantiene le temperature al di sopra delle medie stagionali. L’afa è prevista persistente per l’intera giornata nelle aree marine, con un indice di disagio bioclimatico classificato come elevato o molto elevato: condizioni che possono risultare critiche per anziani, bambini e chi svolge attività fisica all’aperto nelle ore centrali.

Le previsioni ora per ora indicano una mattinata parzialmente nuvolosa o nuvolosa su tutta l’isola. Il peggioramento scatterà nelle ore pomeridiane, quando nelle aree interne i cumuli si organizzeranno rapidamente in celle temporalesche anche forti. Chi ha in programma escursioni o attività outdoor nelle zone montuose dell’isola dovrà rientrare entro le ore di punta del caldo.

I venti soffieranno deboli su gran parte dell’isola, con rotazione a nord-ovest di intensità debole o moderata sul Canale di Sicilia. Il mare sarà poco mosso quasi ovunque; fa eccezione lo Stretto di Sicilia occidentale e lo Jonio, dove le condizioni risulteranno mosso. (Fonte Protezione Civile Regione Siciliana — bollettino di allerta gialla del 6 agosto 2026)