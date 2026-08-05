I residenti di Scicli possono continuare a usare gratuitamente il servizio Seguimi di Poste Italiane fino al 31 dicembre 2025. La proroga — che riguarda esclusivamente il territorio comunale di Scicli — consente a chi si è trasferito, o sta per farlo, di ricevere la corrispondenza al nuovo indirizzo senza interruzioni e senza costi aggiuntivi.

Il meccanismo è semplice: tutta la posta ancora indirizzata al vecchio recapito viene reindirizzata automaticamente verso la nuova residenza, che si trovi in Italia o all’estero. È un servizio pensato tanto per i trasferimenti definitivi quanto per quelli temporanei — chi si sposta per lavoro o per un periodo prolungato all’estero, ad esempio, può continuare a ricevere bollette, raccomandate e comunicazioni senza dover aggiornare ogni mittente.

Per attivarlo, ci si può presentare a qualsiasi ufficio postale abilitato della provincia di Ragusa oppure procedere online attraverso i canali digitali di Poste Italiane, all’indirizzo poste.it nella sezione dedicata al servizio. La durata è personalizzabile in base alle esigenze di ciascuno.

La proroga gratuita vale fino al 31 dicembre. Non è stato reso noto se il servizio tornerà a pagamento dal 1° gennaio 2026 o se l’agevolazione sarà ulteriormente estesa.