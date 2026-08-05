Paura oggi pomeriggio a Pozzallo, dove una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta dalla bicicletta avvenuta in via Torino. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare da parte delle Forze dell’ordine, la ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo che la ruota è finita in una buca presente sull’asfalto. L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento e la donna ha riportato un grave trauma cranio-facciale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, giunta in via Torino pochi minuti dopo l’incidente. Dopo le prime cure, la 31enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

I sanitari, valutata la gravità delle lesioni riportate, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “San Marco” di Catania