Pozzallo attraversa un momento di dolore collettivo. Nel giro di quattro giorni, la città ha perso due uomini di 44 anni: Francesco Susino e Jonathan Sigona. Due vicende diverse, accomunate da un’unica conseguenza — un senso di smarrimento che ha coinvolto l’intera comunità.

Francesco Susino è morto l’11 luglio, dopo una lunga malattia. Nome noto in città, e chi lo ha frequentato lo ricorda per un carattere mite, discreto, sempre pronto a un sorriso. Il funerale è fissato per lunedì 13 luglio alle 17:00, nel Santuario Santa Maria di Portosalvo.

Jonathan è scomparso due giorni prima, il 9 luglio, all’ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverato. La sua morte è stata improvvisa: una notizia che ha colpito amici, colleghi e conoscenti, molti dei quali hanno appreso la notizia dai social. Le esequie si terranno lunedì 13 luglio alle 10:30 nella chiesa Madonna del Rosario.

La vicinanza della comunità è evidente soprattutto online. Decine di messaggi hanno riempito le bacheche Facebook nelle ore successive alle due notizie. Tra i commenti, quello di A.S. , che ha ricordato Jonathan con parole affettuose: «Rimarrai sempre nel mio cuore per gli anni che lavorammo insieme. Non ti dimenticherò mai». Altri cittadini hanno espresso cordoglio alle famiglie con brevi messaggi, segno di un dolore condiviso.

In città, il clima è quello delle giornate sospese. Le famiglie Susino e Sigona stanno affrontando un lutto che non riguarda solo la sfera privata: la partecipazione dei cittadini, le parole condivise, la scelta di fermarsi un momento per ricordare, mostrano quanto queste due scomparse abbiano toccato la comunità.

Pozzallo si prepara ora a due cerimonie funebri che, a poche ore di distanza l’una dall’altra, renderanno evidente quanto la città si sia stretta attorno ai parenti. In un’estate che avrebbe dovuto scorrere come tante altre, il calendario dei prossimi giorni sarà segnato da questi due appuntamenti: un modo per salutare Francesco e Jonathan, e per accompagnare le loro famiglie in un momento che ha colpito l’intera comunità.