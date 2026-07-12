La comunità di Ragusa è stata colpita dalla morte improvvisa di fra’ Giuseppe Pecorella, frate dell’Ordine dei Minori Cappuccini e parroco della chiesa della Sacra Famiglia. Secondo le informazioni disponibili, il sacerdote è stato stroncato da un infarto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i fedeli, suscitando cordoglio e incredulità in città.

Fra’ Giuseppe era da tempo un punto di riferimento per la parrocchia della Sacra Famiglia. Il suo ministero era caratterizzato da uno stile discreto, improntato all’ascolto e alla vicinanza alle persone. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un sacerdote dal carattere mite, sempre disponibile al dialogo e attento alle esigenze della comunità, qualità che negli anni gli hanno fatto conquistare la stima di molti parrocchiani.

L’annuncio della sua scomparsa è stato accompagnato da numerosi messaggi di affetto pubblicati sui social. In uno di questi, condiviso da un fedele, viene ricordato come un uomo che aveva scelto di vivere il proprio servizio con semplicità e umiltà, senza mai cercare visibilità. Si tratta di testimonianze personali che raccontano il ricordo lasciato da fra’ Giuseppe, ma che rappresentano opinioni e sentimenti di chi lo ha conosciuto.

La morte sarebbe avvenuta in modo improvviso. Le informazioni disponibili indicano come causa un infarto, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. Non risultano, allo stato delle informazioni fornite, comunicazioni ufficiali con ulteriori precisazioni.

Fino agli ultimi giorni, fra’ Giuseppe avrebbe continuato a svolgere il proprio ministero nella parrocchia. Molti fedeli lo descrivono come una presenza costante nella vita della comunità, capace di accompagnare le persone nei momenti più delicati con uno stile sobrio e mai giudicante. Era un sacerdote che privilegiava il confronto personale e l’ascolto, elementi che, secondo chi lo frequentava, hanno segnato il suo modo di vivere la vocazione francescana.

Nel messaggio diffuso dopo la sua morte, alcuni fedeli richiamano anche la spiritualità cappuccina che ha accompagnato il suo percorso religioso, immaginandolo ora nella comunione dei santi accanto a Cristo, a san Francesco d’Assisi e alla Madonna Assunta, patrona di Ragusa. Si tratta di espressioni proprie della fede cattolica e del linguaggio religioso con cui la comunità ha scelto di ricordarlo.

La scomparsa di fra’ Giuseppe rappresenta un momento di lutto per la parrocchia della Sacra Famiglia e per quanti hanno condiviso con lui un tratto di vita pastorale. In queste ore i messaggi di cordoglio continuano a moltiplicarsi, accomunati dal ricordo di un sacerdote che, secondo le testimonianze raccolte, ha lasciato un segno soprattutto attraverso la quotidianità del suo servizio.

Al momento non sono state fornite, nel materiale disponibile, informazioni ufficiali sulle date o sulle modalità delle esequie. Eventuali comunicazioni saranno rese note dalla comunità religiosa o dalla parrocchia quando disponibili.