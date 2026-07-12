L’estate di Ragusa si prepara a entrare nel vivo con un calendario di appuntamenti che, tra luglio e agosto 2026, punta soprattutto sulla musica dal vivo e sugli eventi gratuiti distribuiti tra il centro storico e Marina di Ragusa. Tra gli ospiti annunciati figurano Fedez, Rudy Zerbi, Giorgio Prezioso, Delia e Tony Pitony, protagonisti di alcune delle principali iniziative inserite nel programma estivo promosso dall’amministrazione comunale.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Peppe Cassì, che ha illustrato i prossimi appuntamenti dopo una prima parte di stagione caratterizzata da manifestazioni già consolidate come le celebrazioni di San Giorgio, Barocco e Neobarocco, il festival letterario A Tutto Volume, la Festa della Musica e la Festa della Scaccia.

Il cartellone dei mesi estivi si svilupperà tra Ragusa e Marina di Ragusa. In Piazza Libertà sono previsti i concerti di Delia e Tony Pitony, indicati dal sindaco come due delle rivelazioni musicali dell’anno. Per il momento non sono state comunicate le date delle esibizioni.

La parte più ricca del programma interesserà Marina di Ragusa. Qui è in calendario il Sea Summer Festival, una manifestazione articolata in due giornate gratuite tra Piazza Duca e la Rotonda del lungomare Andrea Doria. L’evento vedrà alternarsi diversi artisti e si concluderà con l’esibizione di Fedez, nome di maggiore richiamo dell’intero cartellone annunciato finora.

Sempre nella frazione balneare farà tappa anche il Vertical Tour di Radio Deejay, previsto nell’arco di due giornate a ingresso libero. Tra i protagonisti dell’iniziativa sono stati annunciati Rudy Zerbi e Giorgio Prezioso, volti storici dell’emittente radiofonica e da anni impegnati negli appuntamenti itineranti del tour estivo.

Nel presentare il programma, Cassì ha spiegato che gli eventi annunciati rappresentano soltanto una parte dell’offerta prevista per l’estate 2026. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, il calendario comprenderà numerosi altri appuntamenti culturali e di intrattenimento anche nei mesi successivi, con l’obiettivo di distribuire le iniziative lungo tutta la stagione.

Al momento, però, l’amministrazione comunale non ha diffuso il calendario completo né le date dei singoli spettacoli. Le informazioni saranno rese disponibili progressivamente attraverso il portale turistico del Comune, dedicato alla promozione degli eventi e delle attività sul territorio.

Con il Sea Summer Festival, il Vertical Tour di Radio Deejay e gli spettacoli in Piazza Libertà, Ragusa punta così a rafforzare il programma estivo affiancando agli appuntamenti ormai tradizionali una serie di eventi musicali capaci di richiamare pubblico sia in città sia sul litorale di Marina di Ragusa. Resta da conoscere il calendario definitivo delle manifestazioni, che sarà pubblicato nelle prossime settimane.