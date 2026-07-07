Il Palio delle Contrade torna a coinvolgere le frazioni ragusane e inaugura la seconda edizione con una prima giornata all’insegna della partecipazione. Sabato 4 luglio, nella contrada Tre Casuzze – vincitrice della scorsa edizione – si è svolta la tappa inaugurale della manifestazione promossa dal Comune di Ragusa con la collaborazione delle associazioni “Ci Ridiamo Sù” ed “Eduka”. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 25 luglio a Puntarazzi.

Fin dal pomeriggio le sei contrade partecipanti hanno raggiunto il campo di gara con gonfaloni, colori e costumi preparati per l’occasione. Ad aprire ufficialmente la manifestazione sono stati il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alle Frazioni e Contrade, Andrea Distefano, seguiti dall’intervento dei rappresentanti delle associazioni organizzatrici Fabio Ferrito, Alessandro Vitrano e Daniele Spadola.

La sfilata iniziale ha rappresentato uno dei momenti più caratteristici della giornata. Ogni contrada ha scelto un modo diverso per raccontare la propria identità. Tre Casuzze ha puntato su un accompagnamento musicale affidato alla sola fisarmonica, scelta legata alla presenza di un vitellino come mascotte. Petrulli ha presentato uno stemma e un brano composto per l’evento, mentre Poggio del Sole ha sfilato con una musica originale realizzata dagli stessi partecipanti. Puntarazzi ha scelto costumi e copricapi in fieno, Gatto Corvino ha proposto una rappresentazione dai movimenti sincronizzati e Punta Braccetto ha portato in scena una barca costruita per l’occasione con a bordo una storica residente della contrada.

Dopo la presentazione delle squadre è iniziata la competizione vera e propria, articolata in una serie di prove dedicate non solo all’abilità fisica ma anche alla memoria, alla creatività e all’improvvisazione. Tra i giochi in programma figuravano Festival-KaraContrade, Selfie della Contrada, Volta la Carta e Ammutta a’ Balla.

La giornata si è poi conclusa con un momento conviviale aperto ai partecipanti e al pubblico, tra prodotti gastronomici e musica. Secondo il sindaco Cassì e l’assessore Distefano, la partecipazione registrata nella prima tappa conferma l’obiettivo della manifestazione di favorire occasioni di incontro e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità coinvolte.

Il Palio delle Contrade proseguirà sabato 25 luglio a Puntarazzi, dove le sei contrade torneranno a sfidarsi nella seconda tappa della competizione.